L'occupazione televisiva di Bruno Vespa. Per il giornalista ventitré ospitate in trentacinque giorni (Di martedì 17 dicembre 2019) Nuovo anno, nuovo libro, solita maratona televisiva. Come da tradizione, tra la seconda metà di novembre e le prime due settimane di dicembre, Bruno Vespa diventa una presenza fissa nelle case degli italiani.In video ad ogni ora del giorno e della notte, il giornalista abruzzese salta da un programma all’altro, senza badare a orari, canali e tipologia delle trasmissioni che lo invitano.L'occupazione televisiva di Bruno Vespa. Per il giornalista ventitré ospitate in trentacinque giorni pubblicato su TVBlog.it 17 dicembre 2019 10:24.

Leggi la notizia su blogo

Zazoom Tv - Live Video Breaking News Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : occupazione televisiva