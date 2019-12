L’occhio del credito sociale della Cina ora sorveglia le aziende

Leggi la notizia su wired

(Di martedì 17 dicembre 2019)digitale (Getty Images) Il cantiere entra nel suo ultimo anno di lavori. Poi, alla fine del 2020, inanche ledovranno fare i conti con un sistema di, simile a quello dei cittadini. Le autorità di Pechino raccoglieranno un flusso costante di dati sull’attività di imprese locali e straniere, che daranno in pasto a un meccanismo di algoritmi per ricavare una valutazione generale sul loro comportamento. Chi avrà una pagella positiva, potrà godere di tasse più basse, linee digenerose, corsie preferenziali negli appalti pubblici. Chi sarà bocciato, al contrario, pagherà imposte più alte, subirà ispezioni più frequenti e finirà in una lista nera. L’Unione delle camere di commercio europee inlo definisce “il più completo sistema mai creato da un governo per imporre un mercato autoregolamentato”. Pechino vuole mettere un freno alle violazioni che ...

