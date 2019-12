Lo spin-off di Vis a Vis El Oasis farà “ridere | piangere e venir voglia di uccidere”

SEGA registra il marchio Persona 5 Strikers - che sia il nome occidentale dello spin-off musou? : L'incredibile successo di Persona 5, il popolare JRPG di Atlus, ha spinto gli sviluppatori a realizzarne una versione aggiornata e migliorata, chiamata Persona 5 Royal, già disponibile in Giappone e presto anche in occidente (interamente sottotitolato in italiano fra l'altro).Per espandere il mondo di gioco, inoltre, Atlus annunciò nello stesso periodo Persona 5 Scramble: The Phantom Strikers, uno spin-off di genere musou ambientato dopo gli ...

Amazon Prime Video Italia - il catalogo serie tv : aggiunta grown-ish - spinoff di black-ish : Amazon Prime Video Italia il catalogo serie tv – Amazon Prime Video è disponibile in Italia dal 14 dicembre 2016. Attualmente sia il sito ufficiale che le app per Android, iOS e per le smart TV (LG e Samsung) sono disponibili in lingua Italiana, presente è la funzione download. Successivamente al lancio Italiano Amazon dal 5 settembre è arrivato anche su Playstation (3 e 4) mentre dal 7 novembre è arrivato in Italia il Fire Stick per ...

Giovanni Orsina : "Il vento soffia a destra - la vittoria di Boris Johnson spinge i sovranisti anche in Italia" : Boris Johnson dimostra che "l'onda populista non è per niente in calo". Giovanni Orsina, politologo e direttore della Luiss School of Government, spiega che "l'errore è sempre quello di pensare che queste ribellioni populiste provengano dalla pancia e non dalla testa. Insomma, esplosioni emotive pri

La Bella e la Bestia : in arrivo un film spinoff su Gaston? : La Bella e la Bestia, il film live-action tratto dal classico d'animazione, potrebbe avere uno spinoff dedicato a Gaston. La Bella e la Bestia, il film live-action della Disney, potrebbe dare vita a uno spinoff deedicato alla storia di Gaston, il villain della storia della giovane Belle. Il progetto riporterebbe Luke Evans sul grande schermo nel ruolo dell'ex militare che si innamora della ragazza che spezza l'incantesimo che ha trasformato un ...

Svelata la trama di FBI : Most Wanted - a caccia di fuggitivi nello spin-off di FBI con Julian McMahon : Debutta il 7 gennaio su CBS la nuova serie FBI: Most Wanted, lo spin-off di FBI dedicato alla task force della polizia federale per la caccia ai fuggitivi: il protagonista è un volto ben noto agli amanti della serialità, quel Julian McMahon che è già stato protagonista di Nip & Tuck e volto ricorrente di Streghe. Creata dal produttore vincitore del premio Emmy Dick Wolf e dal team creativo della serie madre FBI, FBI: Most Wanted è una ...

Aladdin : il principe Anders protagonista di uno spinoff per Disney+ : Aladdin sembra destinato ad avere un film spinoff con protagonista il principe Anders e prodotto per la piattaforma di Disney+. Aladdinn sembra destinato ad avere uno spinoff che verrà prodotto per Disney+ e dedicato al principe Anders, un nuovo personaggio che ha debuttato nel film live-action diretto da Guy Ritchie. A interpretare il giovane nobile è stato l'attore Billy Magnussen che dovrebbe quindi tornare sul set come star del nuovo ...

La fine de I Simpson è vicina. E se arrivassero degli spin-off o un secondo film? : C'è una larga fetta del pubblico de I Simpson che ormai invoca a più riprese la chiusura della serie, che dopo 31 stagioni vede un po' appannarsi la sua stella. La differenza tra la genialità delle prime stagioni e le ultime non troppo entusiasmanti è ormai evidente. E il dibattito su quanto la serie debba andare avanti ancora si fa sempre più acceso ad ogni nuova stagione: se molti continuano a guardarla con affetto, tanti altri lo fanno ormai ...

World Beyond : su Amazon Prime Video arriva uno spin-off di The Walking Dead : World Beyond L’universo di The Walking Dead si espande per la terza volta. Dopo il prequel Fear the Walking Dead, si intitola The Walking Dead: World Beyond il nuovo spin-off della celebre saga degli zombie giunta ormai alla sua decima edizione (e già rinnovata per un’undicesima). In arrivo nella primavera del 2020, prodotto da AMC Studios e co-creato da Scott M. Gimple e Matt Negrete, sarà disponibile su Amazon Prime ...

The Walking Dead : World Beyond - 5 cose da sapere sul nuovo spin-off : The Walking Dead: World Beyond è finalmente realtà. Dopo tanto tribolare finalmente la produzione e gli sceneggiatori sono riusciti a mettere insieme il titolo del nuovo spin-off di The Walking Dead. Se in un primo momento sembrava che la nuova serie dovesse avere un titolo tutto nuovo e slegato dalle sue origini, sembra che poi qualcosa sia sfuggito di mano alla luce del grande annuncio avvenuto domenica sera dopo il finale di metà stagione di ...

The Walking Dead - il nuovo spin-off si intitola World Beyond : https://www.youtube.com/watch?v=dOf0wdg05hc Dopo Fear The Walking Dead e gli annunciati film con Rick Grimes, l’universo televisivo della serie culto The Walking Dead è destinato a espandersi ulteriormente: nella primavera 2020, infatti, debutterà una seconda serie spin-off che offrirà nuovi scenari e nuove occasioni per raccontare le avventure dell’umanità dopo l’apocalisse zombie. In queste ore, accompagnato da un nuovo ...

L’offerta di Scholz non va respinta : Mentre Matteo Salvini evoca l’“alto tradimento punibile con il carcere” se Giuseppe Conte firmerà la riforma del Meccanismo europeo di stabilità (Mes), in Italia bisognerebbe riflettere su una proposta tedesca che, pur non avendo formalmente a che fare con il Mes, fa comunque parte della fase di tra

Valve annuncia Half-Life Alyx : Il nuovo spinoff della serie in realtà virtuale : Anche se molti attendono con ansia Half-Life 3, Valve ha finalmente rotto la maledizione del terzo capitolo che da sempre affligge la software house, basti pensare a Left4Dead 3, Portal 3 e lo stesso Half-Life 3 che non sono mai stati sviluppati, annunciando un nuovo spinoff della saga ma in realtà virtuale. A quanto pare Valve ha deciso di iniziare a sviluppare nuovamente videogiochi ma in realtà virtuale, riportando alla luce ...

Con The Walking Dead 12 calerà il sipario sulla serie? Montano le polemiche per i film su Rick Grimes e il nuovo spin-off : The Walking Dead 12 chiuderà il cerchio che si è aperto con Rick Grimes in un letto di ospedale di Atlanta in balia di un'apocalisse zombie? Se fino a qualche settimana fa si parlava di un universo immenso che non avrebbe mai avuto fine, adesso tutto si sta ridimensionando, forse complici gli ascolti, e la fine potrebbe all'improvviso essere l'unica via d'uscita. I fan della serie si preparano ad affrontare il finale di metà stagione in onda ...

Amici «prende a Skioffi» uno spinoso caso : Skioffi - Amici 19 L’ingresso di Skioffi nella scuola di Amici 19 non è passato inosservato. Sulle spalle del cantante pesa una grossa croce, di cui lui stesso si è reso responsabile qualche anno fa: nei suoi testi – che definisce “trap trash” – avrebbe in qualche modo promosso messaggi di femminicidio e violenza nei confronti delle donne, aggravati da termini sessisti e volgari. Skioffi sotto accusa per colpa di ...