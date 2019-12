Livorno | investita sulle strisce pedonali | donna muore a 50 anni

Leggi la notizia su notizie

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) Terribile incidente a Rosignano Solvay, in provincia di, in seguito al quale ha perso la vita unadi 50. La vittima stava attraversando lequando è stata travolta da un’auto. L’automobilista non si è fermato a prestare soccorso.Unaè morta all’età di 50dopo esser statada un’automobile mentre attraversava le. L’automobilista non si è fermato a prestare soccorso alla vittima e al momento la polizia e i carabinieri di Rosignano Solvay stanno svolgendo le opportune indagini per rintracciare l’automobilista. L’incidente ha avuto luogo attorno alle ore 17.30 di martedì 17 dicembre, in via della Cava, in prossimità di una farmacia Comunale. In base ad una prima ricostruzione dei fatti, lastava attraversando le...

