Livorno: 50enne travolta da un’auto pirata. L’autista è in fuga (Di martedì 17 dicembre 2019) Dramma a Rosignano, provincia di Livorno, dove una donna di 50 anni ha perso la vita a causa di un pirata della strada. L’autista alla guida del veicolo risulta al momento in fuga. Uccisa da un pirata della strada Il dramma si è consumato nel pomeriggio di oggi. Erano circa le 17.30 di martedì quando una donna di 50 anni è stata investita mentre attraversava sulle strisce pedonali. È successo in via Cava a Rosignano, zona nei pressi di un distributore. La donna è stata immediatamente soccorsa da un’ambulanza ma sfortunatamente, al loro arrivo, i soccorritori non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Si cerca una fiat panda L’autista a bordo della vettura risulta al momento in fuga, dopo aver travolto la donna il pirata è fuggito. Al momento la polizia municipale e i carabinieri sono al lavoro per individuare informazioni utili dai testimoni. Al momento è ...

