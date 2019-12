Leggi la notizia su calcionews24

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) Il tecnico delnon è d’accordo sull’organizzazione delper: «Avrei detto di no» –Ilaffronterà domani il Monterrey nella semifinale delper, giocandosi la possibilità di sfidare il Flamengo in finale. Ma Jurgennon è d’accordo sull’organizzazione della competizione. «Disputare ilpernel bel mezzo del campionato? Aprima, avrei detto di no. Questa è la mia opinione», ha dichiarato il tecnico delin conferenza stampa. Leggi su Calcionews24.com

sportli26181512 : Liverpool, Klopp: 'Mondiale per Club? A saperlo prima...' VIDEO - sportface2016 : Il #Liverpool viene travolto per 5-0 in #CarabaoCup - Gioss17v : @alexcobra11 @DaniloServadei @_alex91_ @EddiePepsi Inaccettabile giocare in queste condizioni, praticamente sono co… -