LIVE Varsavia-Perugia | Champions League volley 2019-2020 in DIRETTA | aggiornamenti in

Leggi la notizia su oasport

(Di martedì 17 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAOrario d’inizio e come vederla in TV Buongiorno e benvenuti alladi, match della terza giornata delladi-20. La Sir è attualmente prima nel gruppo D con sei punti: nelle due gare disputate i ragazzi di Heynen hanno vinto 3-1 contro il Benfica e 3-0 contro il Tours. La compagine polacca si trova subito alle spalle di quella italiana con tre punti all’attivo, nei primi due match ha ottenuto una vittoria per 3-0 contro il Tours e una sconfitta per 3-1 contro il Benfica. La formula prevede che a passare la fase preliminare saranno le vincitrici dei vari gironi, più le migliori tre seconde classificate. Sestasera dovesse vincere, ipotecherebbe il primo posto nel girone, con annessa qualificazione agli ottavi di finale. Il Vervaoccupa al momento la seconda ...

truemetalonline : Metallica: il live video professionale di 'Nothing Else Matters' dallo show di Varsavia -