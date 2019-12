LIVE Varsavia-Perugia 13-15 | Champions League volley 2019-2020 in DIRETTA | inizio

Leggi la notizia su oasport

14-21 Udrys lascia il posto a Krol. 14-21 Pallonetto di Leon, che adesso fa vedere tutti i suoi colpi. 14-20 Ancora un attacco vincente dell'opposto serbo, ma che attenzione in difesa. 14-19 Pallonetto spinto di Atanasijevic su Kwolek, Sir sul velluto. 14-18 Show di Leon, si vola a +4! 14-17 MAGIA DI DE CECCO, ALZATA A UNA MANO PER PODRASCANIN, CHE POI LA METTE GIU'! 14-16 Leon questa volta mira alla zona lunga in posto sei. 14-15 Primo tempo di Nowakowski, buona regia di Brizard in quest'. 13-15 Leon prende l'ascensore e saluta tutti, altezze assurde. 13-14 Ottima pipe di Plotnytskyi, che si sta ben comportando. 13-13 Pallonetto molto intelligente di Tillie, che tecnica. 12-13 Stampatona di Russo e Leon su Udrys, andiamo! 12-12 Ace di Plotnytskyi, parità! 12-11

