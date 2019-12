LIVE Varsavia-Perugia 1-3 | Champions League volley 2019-2020 in DIRETTA | la Sir vince e

Leggi la notizia su oasport

(Di martedì 17 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAOrario d’inizio e come vederla in TV 22:39 OA Sport vi ringrazia per aver seguito con noi le emozioni di questo match e vi augura un buon proseguimento di serata. 22:37 La situazione attuale nel Gruppo D è la seguente: 1.9p 2. Benfica 3p (un turno in meno) 3.3p 4. Tours 0p (un turno in meno) 22:35 Con questo Risultato la Sir è quasi sicura del passaggio del turno, ottima prestazione dei ragazzi di Heynen. 24-26 MUROOOOOOOOOOOO DI DE CECCO SU KWOLEK!3-1!!! 24-25 Leon la stampa in posto sei! 24-24 Ace di Tillie, incredibile. 23-24 Primo tempo di Nowakowski, che non ne vuole sapere di mollare. 22-24 Krol regala due match-point alla Sir. 22-23 Viene fischiato un fallo di trattenuta a Lanza, decisione arbitrale abbastanza scandalosa. 21-23 Tillie cerca le mani del muro, ma la palla finisce fuori, ...

