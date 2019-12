LIVE Varsavia-Perugia 1-1 | Champions League volley 2019-2020 in DIRETTA | i polacchi

Leggi la notizia su oasport

(Di martedì 17 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAOrario d’inizio e come vederla in TV 0-2 Mani-out di Leon, gran difesa di Colaci! 0-1 Si parte con un errore al servizio di Brizard. 23-25 Sbaglia la battuta Atanasijevic, pareggia i conti. 23-24 Mani-out di Plotnytskyi, sangue freddo per l’ucraino. 22-24 Ace di Brizard, due set-point per la compagine polacca. 22-23 Mani-out di Kwolek, che fortuna. 22-22 Mani-out di Plotnytskyi, gran difesa di Prodascanin, siamo di nuovo lì! 22-21 Ancora Podrascanin, sesto punto in attacco per Podrascanin. 22-20 Sbaglia dai nove metri Leon, al suo posto entra Piccinelli per dare consistenza in ricezione. 21-20 Mani-out di Leon, ma questo punto è tutto di Colaci, che ha permesso il contrattacco. 21-19 Kwolek passa in diagonale, attenzione. 20-19 Invasione di Leon in attacco, break per. 19-19 Bella sette di Nowakowski. 18-19 Leon ...

