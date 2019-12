Live | una lite epica Barbara D’Urso | fuori di sé per gli insulti | liquida l’ospite | “E

Leggi la notizia su caffeinamagazine

(Di martedì 17 dicembre 2019) Anche lunedì sera la puntata di ‘Non è la’ è stata ricca di sorprese e colpi di scena. Con tanto difuriosa e destinata a passare alla storia tra la conduttrice e uno dei suoi ospiti in collegamento. Stiamo parlando di Sergio Vessicchio che, recentemente radiato dall’Ordine dei Giornalisti per aver pronunciato frasi sessiste, si è scagliato contro tutti in studio. Vessicchio è intervenuto per parlare di quell’episodio ma ha finito per discutere in modo molto ma molto acceso con la padrona di casa, che ha poi chiuso bruscamente il collegamento con lui. Nel dettaglio, dopo aver duramente attaccato Mughini e Alba Parietti, il telecronista si è rivolto proprio a: “Sei stata radiata pure tu! Anche se poi hai vinto la causa”. E già qui Carmelita stava per perdere le staffe: “Io non sono mai stata radiata dall’ordine. Silenzio e rispetta la padrona di casa, ...

