LIVE Trento-Malaga | EuroCup basket 2019-2020 in DIRETTA | vantaggio spagnolo a metà

(Di martedì 17 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA43-36 Kelly con un bel taglio e con il sottomano al tabellone. Ultimo minuto del primo tempo. 41-36 BLACKMOOOOOOOOON! TRIPLAAAAAAAA 38-36 Ancora due punti di Guerrero. 38-34 Guerrero con il tap in offensivo. 38-32 Arresto e tiro di Blackmon. Pazzesco parziale di 12-0 per la Dolomiti. 36-32 Dentro due liberi di Craft. 34-32 KIIIIIIING! TRIPLAAAAAA! 31-32 Tre liberi di Blackmon. Due minuti e mezzo all’intervallo. 28-32 Blackmon vola in contropiede e segna due punti facili. 26-32 Due liberi di Diaz e Unicaja che prova ad allungare. 26-30 Tripla di Diaz 26-27 SUPER SCHIACCIATA DI KING! 24-27 Due facili di Brizuela. 24-25 Sorpasso dalla lunetta con Guerrero. 24-23 Dentro anche il libero supplementare. 24-22 Grandissimo canestro di Brizuela che trova anche il fallo di Knox. 24-20 Gran movimento in post di Knox. 22-20 Tripla di ...

