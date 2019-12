LIVE Trento-Malaga | EuroCup basket 2019-2020 in DIRETTA | la Dolomiti si gioca la

Leggi la notizia su oasport

(Di martedì 17 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA3-7 Due facili per Adams. 3-5 Solo un libero per Gentile. 2-5 Due liberi di Toupane. 2-3 Tripla di Adams. 2-0 I primi due punti della partita sono di Ale Gentile. Errore in attacco da entrambe le parti. 20.45: COMINCIA LA PARTITA! 20.42: E’ il momento della presentazione delle due squadre. 20.35:non è nel suo miglior momento, soprattutto in campionato, visto che è reduce dalla sconfitta contro la Virtus Roma che praticamente ha messo la parola fine ai sogni di qualificazione alle Final Eight di Coppa Italia dei trentini. 20.30: Unicajagià qualificata e già certa del primo posto. La speranza diè che gli spagnoli siano un po’ rilassati questa sera. 20.26: Proprio in quella occasione c’era stata la fantastica prestazione di Alessandro Gentile, autore di 37 punti, suo massimo in carriera. 20.22: I ...

