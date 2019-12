LIVE Trento-Malaga | EuroCup basket 2019-2020 in DIRETTA | Dolomiti in vantaggio a fine

Leggi la notizia su oasport

(Di martedì 17 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA72-62 Anche Forray fa 1/2 dalla lunetta. 71-62 Un solo libero per Brizuela. FINISCE IL TERZO QUARTO!aveva toccato anche il +16, prima di fermarsi in attacco sul finale di quarto. Ora gli ultimi dieci minuti. In palio le Top-16 di71-61 Tripla di Suarez. Unicaja sul -10. Ventotto secondi alla. 71-58 1/2 di Waczynski dalla lunetta.si è un po’ fermata in attacco. 71-57 Adams con il piazzato. Due minuti aterzo quarto. 71-55 KELLY CON LA SCHIACCIATA DEL +16! 69-55 Adams pesca Gerun sotto canestro e firma il -14. 67-53 Due di Gerun che interrompe il dominio trentino. 67-51 BLAAAAAACKMOOOOON! TRIPLAAAAAAA! 64-51 FORRAY VOLA IN CONTROPIEDE! +13 per. 62-51 TRIPLA DI KELLY!!!! 59-51 Bellissimo canestro di Mezzanotte. Ci scusiamo per il mancato aggiornamento per alcuni problemi tecnici. SI ...

