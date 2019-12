LIVE Trento-Malaga | EuroCup basket 2019-2020 in DIRETTA | Dolomiti in vantaggio a fine

Leggi la notizia su oasport

(Di martedì 17 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA24-23 Dentro anche il libero supplementare. 24-22 Grandissimo canestro di Brizuela che trova anche il fallo di Knox. 24-20 Gran movimento in post di Knox. 22-20 Tripla di Brizuela. 22-17 ANCORA GENTILE! Scatenato Alessandro ora. 20-17 Ancora Alessandro Gentile ad aprire il secondo quarto. FINISCE IL PRIMO QUARTO! E’ stata un’ottimasoprattutto nella seconda metà del primo quarto.indi un punto. 18-17 Tripla dall’angolo di Waczynski. Ultima azione per. 18-14 MIAN! TRIPLAAAA! Due minuti alladel primo quarto. 15-14 Un solo libero per Gerun 15-13 Due punti da guerriero di Dada Pascolo. 13-13 Jumper perfetto di Waczynski 13-11 Altro giro in lunetta, ma 1/2 per Blackmon. 12-11 Si segna solo dalla lunetta ora. Due liberi per Gerun. 12-9 Ancora due liberi di Gentile.si è svegliata ...

zazoomnews : LIVE Trento-Malaga EuroCup basket 2019-2020 in DIRETTA: la Dolomiti si gioca la qualificazione - #Trento-Malaga… - zazoomblog : LIVE Trento-Malaga EuroCup basket 2019-2020 in DIRETTA: aggiornamenti in tempo reale - #Trento-Malaga #EuroCup… - mirella_trento : RT @donalella64: ?@mengonimarco? e comunque questa live prima o poi la sentiamo ?? -