LIVE Trento-Malaga | EuroCup basket 2019-2020 in DIRETTA | Dolomiti in allungo nel terzo

(Di martedì 17 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA71-55 KELLY CON LA SCHIACCIATA DEL +16! 69-55 Adams pesca Gerun sotto canestro e firma il -14. 67-53 Due di Gerun che interrompe il dominio trentino. 67-51 BLAAAAAACKMOOOOON! TRIPLAAAAAAA! 64-51 FORRAY VOLA IN CONTROPIEDE! +13 per. 62-51 TRIPLA DI KELLY!!!! 59-51 Bellissimo canestro di Mezzanotte. Ci scusiamo per il mancato aggiornamento per alcuni problemi tecnici. SI RIPARTE! FINISCE IL SECONDO QUARTO! Un fantastico parziale di 19-5 ha permesso adi allungare in maniera molto importante. Miglior marcatore Blackmon con 14 punti. 45-37 Che giocata di Gentile! Assist magico per due punti facilissimi di Kelly. 43-36 Kelly con un bel taglio e con il sottomano al tabellone. Ultimo minuto del primo tempo. 41-36 BLACKMOOOOOOOOON! TRIPLAAAAAAAA 38-36 Ancora due punti di Guerrero. 38-34 Guerrero con il tap in offensivo. 38-32 Arresto ...

