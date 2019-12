LIVE Trento-Malaga | EuroCup basket 2019-2020 in DIRETTA | 88-76 | la Dolomiti vola alle

Leggi la notizia su oasport

(Di martedì 17 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAChiudiamo qui il nostroe grazie per averci seguito. FINISCE 88-76! Prestazione magica dellaEnergia. 19 punti di James Blackmon e 17 di Alessandro Gentile!TOP-16! Impresa fantastica della! 88-76 FORRAAAAAAAAAY TRIPLAAAAAAAAA! BAZUELA SBAGLIA LA TRIPLA! L’IMPRESA ORMAI E’ FATTA! 85-76 Due liberi di Gerun. 85-74 BLACKMON! Arresto e tiro che muove solo la retina. Due minuti e mezzo alla fine! 0/2 di Gerun. Altra ottima notizia per. 83-74in contropiede e Forray segna il +9. Le Top-16 sono vicinissime. 81-74 KEEEEEEEELYYYYYYY TRIPLAAAAAAAAAA! 78-74 Dentro anche il libero supplementare. 78-73 Waczynski segna con il fallo di Kelly. 78-71 GENTILEEEEE! Che giocata offensiva di Alessandro! 76-71 Tripla di Brizuela. L’Unicaja si riavvicina. Ultimi cinque minuti! ...

