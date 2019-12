LIVE Sci alpino | Seconda manche Gigante Courchevel 2019 in DIRETTA | Brignone e Bassino

Leggi la notizia su oasport

(Di martedì 17 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CRONACA DELLA PRIMADELDILE DICHIARAZIONI DI MARTALE DICHIARAZIONI DI FEDERICAIL VIDEO DELLA PRIMADELLE AZZURRE LA START LIST DELDII precedenti delle azzurre a– La classifica della Coppa del Mondo Buongiorno e bentrovati alladelladeldi(Francia), valido per la Coppa del Mondo di scifemminile-2020. L’Italia si prepara alfemminile didopo la straordinaria prestazione di Sofia Goggia e Federicanell’ultimo super-G di St.Moritz. Era il secondo uno-due stagionale per le azzurre, dopo quello di Martae ancorain quel di Killington. Proprio la gara americana ha segnato la prima vittoria della carriera per la piemontese, finalmente ...

zazoomnews : LIVE Sci alpino Gigante Courchevel 2019 in DIRETTA: si parte con la prima manche! L’Italia punta su Brignone Bassin… - zazoomblog : LIVE Sci alpino Gigante Courchevel 2019 in DIRETTA: Mina Holtmann in vetta a sorpresa su Bassino e Brignone ma l’eq… -