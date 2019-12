LIVE Sci alpino | Gigante Courchevel 2019 in DIRETTA | volano le azzurre! Marta Bassino

Leggi la notizia su oasport

(Di martedì 17 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.53 Ricarda Haaser (AUT) taglia il traguardo dopo una prova non impeccabile, in nona posizione a 1.01. Ora la slovena Meta Hrovat. 10.52 Nina Stjernesund (NOR) sbaglia tutto quello che può sbagliare nella parte alta e conclude all’ultimo posto, 12esima a 2.25. Ora Ricarda Haaser (AUT) 10.50 Mina Fuerst Holtmann, quindi, si mette in prima posizione con 10 centesimi su, 13 su Brignone, 16 su Vlhova e 37 su Holdener. Che equilibrio! 10.49 Mina Fuerst Holtmann vola! 24 centesimi ancora al terzo settore, chiude prima! 1:07.15, 10 centesimi su! Incredibile! 10.48 Mina Fuerst Holtmann (NOR) arriva con 2 centesimi di vantaggio nel primo intermedio, quindi 33 al secondo ATTENZIONE!!! 10.47 Ora tocca alla norvegese Mina Fuerst Holtmann. 10.47 Sara Hector (SVE) inizia alla grande con 6 centesimi di vantaggio al primo ...

