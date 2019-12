LIVE Sci alpino | Gigante Courchevel 2019 in DIRETTA | tutto pronto per la prima manche | le

Leggi la notizia su oasport

(Di martedì 17 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.14 Il margine in classifica di Mikaela Shiffrin è già impressionante. 251 punti sulla nostra Federica Brignone e rincorsa verso la quarta Sfera di Cristallo consecutiva sempre più in discesa per la nativa del Colorado, vera dominatrice di questa epoca del Circo Bianco al femminile. 10.12 LA CLASSIFICA DELLA COPPA DEL MONDO DI SCI1 Mikaela Shiffrin USA 532 2 Federica Brignone Italia 281 3 Viktoria Rebensburg Germania 261 4 Petra Vlhová Slovacchia 238 5 Corinne Suter Svizzera 225 6 Nicole Schmidhofer Austria 218 7 Michelle Gisin Svizzera 207 8 Sofia Goggia Italia 196 9 Anna Swenn Larsson Svezia 190 10 Wendy Holdener Svizzera 161 10.10 20 minuti al via delladeldi. Partenza conferma alle ore 10.30, oggi non ci sono problemi allo di meteo. 10.08 L’Italia cerca gloria sulle nevi francesi, in ...

