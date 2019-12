LIVE Sci alpino | Gigante Courchevel 2019 in DIRETTA | si parte con la prima manche!

Leggi la notizia su oasport

(Di martedì 17 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.33 Viktoria Rebensburg inizia con 43 centesimi al T1, 41 al secondo, conclude con il tempo di 1: 07.66 rifila 82 centesimi a Shiffrin. OraWendy Holdener 10.31 La tracciatura dellamanche vede un inizio angolato, quindi primo muro con porte molto varie, una lunga che da il via allafinale con maggiore spazio. Non si può sbagliare una linea. Tempo di 1:08.48 per Shiffrin che sembra non aver forzato al massimo. Ora Rebensburg 10.30 SI! SCATTA ILDI! Mikaela Shiffrin ha appena lasciato il cancelletto. 10.29 Le atlete sono ormai al cancelletto dinza. Si partirà subito forte con Mikaela Shiffrin con il numero 1, quindi Viktoria Rebensburg, Wendy Holdener e Tessa Worley. 10.27 Dopo tanto sole il cielo inizia a presentare qualche nuvola di troppo. Speriamo che non diano problemi di visibilità ...

