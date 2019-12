LIVE Sci alpino | Gigante Courchevel 2019 in DIRETTA | Schmotz davanti a Goggia e Shiffrin!

Leggi la notizia su oasport

(Di martedì 17 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.49 L’austriaca Liensberger è quinta a 1″26. Sofiaè sempre seconda quando mancano ancora 17 atlete. 13.47 SHIFFRIN IRRICONOSCIBILE! E’ terza a 76 centesimi, dunque anche alle spalle di Sofia! 13.46 Grandissima manche per la tedesca, passa in testa con 6 decimi su Sofia. Ora la grande delusa della prima frazione, Mikaela13.45 7 decimi di vantaggio peral primo intermedio, è tanto. 13.44 Tilley tiene troppo ed è quarta a 0.88. Tocca alla tedesca, che parte con ben 0.48 su Sofia dopo la prima manche. 13.44 Stesso tempo per Tilley eal secondo rilevamento. 13.44 Quattro decimi di vantaggio per Tilley al primo intermedio, dove tutte guadagnano su Sofia. 13.43 Robnik è quarta a 1″04. Ora la britannica Tilley, parte con 0.29 sudopo la prima ...

zazoomblog : LIVE Sci alpino Gigante Courchevel 2019 in DIRETTA: Bassino e Brignone si può fare! - #alpino #Gigante #Courchevel… - zazoomnews : LIVE Sci alpino Gigante Courchevel 2019 in DIRETTA: inizia la seconda manche subito Goggia e Curtoni - #alpino… - zazoomblog : LIVE Sci alpino Gigante Courchevel 2019 in DIRETTA: Bassino e Brignone all’assalto nella seconda manche - #alpino… -