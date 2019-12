LIVE Sci alpino | Gigante Courchevel 2019 in DIRETTA | Mina Holtmann in vetta a sorpresa su

Leggi la notizia su oasport

(Di martedì 17 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.00 Michelle Gisin (SVI) sbaglia in diversi punti senza mai dare la sensazione di avere le linee giuste ed è 16esima a 2.26. 10.59 Mentre parte Michelle Gisin, fa scalpore il 14esimo posto su 15 discese di Mikaela Shiffrin con 1.33 dalla! 10.58 CLASSIFICA PARZIALE 1Fuerst(NOR) 1:07.15 2 Marta Bassino (ITA) +0.10 3 Federica Brignone (ITA) +0.13 4 Petra Vlhova (SVK) +0.16 5 Wrndy Holdener (SVI) +0.37 10.56 Alice Robinson (NZL) subito avanti nel primo intermedio con 1 centesimo su, quindi 14 di ritardo nel secondo, diventano 10 al terzo, chiude solo settima! 49 centesimi persi tutti nel finale! 10.54 Meta Hrovat (SLO) si presenta al primo intermedio già con 37 centesimi di ritardo, diventano 73 al secondo, quindi continua a perdere e non va oltre la nona posizione a 1.01. Ora attenzione a Alice Robinson che ...

