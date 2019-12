LIVE Sci alpino | Gigante Courchevel 2019 in DIRETTA | gran seconda manche di Sofia Goggia!

Leggi la notizia su oasport

(Di martedì 17 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.43 Robnik è quarta a 1″04. Ora la britannica Tilley, parte con 0.29 su Goggia dopo la prima. 13.41 Norbye terza a 7 decimi.Goggia ha fatto la differenza nella parte bassa della pista, dove ha potuto far valere le sue doti da velocista. 13.40 Ora un’altra norvegese emergente Kaja Norbye. 13.40 Gagnon chiude a 5″78. 13.39 Gagnon si pianta, errore gravissimo e 5″44 di ritardo al terzo rilevamento. 13.39 La canadese Gagnon impressiona, 19 centesimi di vantaggio al secondo intermedio su Goggia. 13.38 Due errori vistosi per Irene Curtoni. La valtellinese è quinta a 1″30. Gara da dimenticare. 13.37 SUPERSi esalta su un tracciato più filante, ottiene il miglior tempo die vola in testa con 0.57 su Stjernesund. L’azzurra può recuperare tante posizioni. Ora Irene Curtoni. 13.35 ...

