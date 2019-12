LIVE Sci alpino | Gigante Courchevel 2019 in DIRETTA | Goggia rimonta posizioni | attesa per

Leggi la notizia su oasport

(Di martedì 17 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.59 Haaser è terza a 0.49 e dunque scavalca Sofia. L’azzurra dovrebbe comunque entrare nelle 15. 13.57 Perde tanto Truppe ed è quinta a 0.92.e Shiffrin restano in terza e quarta posizione. Tocca all’austriaca Haaser, appena 12 centesimi da gestire su Tviberg che, dopo la prima manche, pagava 1″13 dalla vetta. 13.55 Lysdahl è quinta a 1″03, altra posizione guadagnata da Sofia. E’ il momento dell’austriaca Truppe, 14ma dopo metà gara. 13.54 Ora la norvegese Lysdahl, parte con appena 0.05 di vantaggio. 13.52 Le norvegesi si confermano in grande forma. Maria Therese Tviberg si porta in testa con 3 centesimi su Schmotz e 63 su Sofia. Quarta Mikaela Shiffrin a 0.79. 13.51 La veterana austriaca Brem paga dazio nella seconda frazione ed è settima a 1″35. Ora la norvegese ...

