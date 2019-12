LIVE Sci alpino | Gigante Courchevel 2019 in DIRETTA | Brignone | Goggia e Bassino | l’Italia

Leggi la notizia su oasport

(Di martedì 17 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA START LIST DELDII precedenti delle azzurre a– La classifica della Coppa del Mondo Buongiorno e benvenuti alladeldi, in Francia, valevole per la Coppa del Mondo di scifemminile-2020. Sulla pista intitola a Émile Allais vedremo una prova tra i pali larghi che si annuncia quanto mai equilibrata e spettacolare, con una folta lista di candidate al successo. La prima manche prenderà il via alle ore 10.30 (la seconda, invece, scatterà alle ore 13.30) con Mikaela Shiffrin come grande favorita, su un pendio nel quale negli ultimi anni ha sempre dominato la scena vincendo in ben quattro occasioni tra slalom e. La fuoriclasse nativa del Colorado, tuttavia, non avrà vita facile a. In primo luogo vedremo la risposta della giovanissima neozelandese ...

azzurro_di_sci : RT @raceskimagazine: Sala: «Grande vittoria, ora più spavaldo in Coppa del Mondo» (Live) - mamuam : RT @neveitalia: LIVE da Pozza di Fassa per la manche decisiva sulla 'Aloch': Sala e Gross fanno sognare #fisalpine #AlpineSkiing #16Dicembr… - neveitalia : LIVE da Pozza di Fassa per la manche decisiva sulla 'Aloch': Sala e Gross fanno sognare #fisalpine #AlpineSkiing… -