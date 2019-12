LIVE Sci alpino | Gigante Courchevel 2019 in DIRETTA | Bassino e Brignone | si può fare!

Leggi la notizia su oasport

(Di martedì 17 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.28 La prima a partire sarà la svizzera Michelle Gisin, per lei un gap di 2″26 da Holtmann. E’ una classifica cortissima, che offre la chance per grandi rimonte. 13.26 C’è molto vento a, potrebbe condizionare il regolare svolgimento della gara. 13.23 La seconda manche è stata tracciata da Mike Day, allenatore americano che avrà fatto il possibile per agevolare la rimonta di Mikaela Shiffrin, incredibilmente 19ma a 1″33 a metà gara! 13.22 Incute timore la slovacca Petra Vlhova, quarta ad appena 16 centesimi dalla vetta: su questa pista potrebbe fare la differenza con una potenza fisica devastante. 13.20 Sarà una seconda manche allucinante, con le prime 8 atlete racchiuse in appena 51 centesimi. Possibili grandi rimonte, non sarà consentita la minima sbavatura su un pendio piuttosto agevole dal punto di ...

zazoomnews : LIVE Sci alpino Gigante Courchevel 2019 in DIRETTA: inizia la seconda manche subito Goggia e Curtoni - #alpino… - zazoomblog : LIVE Sci alpino Gigante Courchevel 2019 in DIRETTA: Bassino e Brignone all’assalto nella seconda manche - #alpino… - OA_Sport : LIVE Sci alpino, Gigante Courchevel 2019 in DIRETTA: inizia la seconda manche, subito Goggia e Curtoni -