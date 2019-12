LIVE Sci alpino | Gigante Courchevel 2019 in DIRETTA | apoteosi Federica Brignone | si vola

Leggi la notizia su oasport

(Di martedì 17 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.30 L’azzurrain testa alla classifica dicon 225 punti, +66 su Holtmann e +67 su Marta Bassino. Shiffrin è quarta a -71 dall’azzurra. 14.26, al terzo podio stagionale e, soprattutto, all’undicesima vittoria in carriera, ha preceduto la norvegese Holtmann (primo podio in carriera) di 4 centesimi e la svizzera Holdener di 44. Completano la top10 Vlhova, Rebensburg, Hector, Bassino, Tviberg, Schmotz e Robinson. 11ma Worley, 16ma Sofia Goggia, 17ma Shiffrin, 28ma Irene Curtoni. 14.24 Holtmann era rimasta in vantaggio per tutta la discesa rispetto all’azzurra. All’ultimo intermedio poteva gestire 0.19 sull’azzurra, manei metri finali ha tracciato una linea! Una vittoria al fotofinish per soli 4 centesimi! 14.23 DIETROOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!! 4 ...

