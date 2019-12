LIVE Sci alpino | Gigante Courchevel 2019 in DIRETTA | alle 13 30 la seconda frazione con 4

Leggi la notizia su oasport

(Di martedì 17 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.22 Incute timore la slovacca Petra Vlhova, quarta ad appena 16 centesimi dalla vetta: su questa pista potrebbe fare la differenza con una potenza fisica devastante. 13.20 Sarà unamanche allucinante, con le prime 8 atlete racchiuse in appena 51 centesimi. Possibili grandi rimonte, non sarà consentita la minima sbavatura su un pendio piuttosto agevole dal punto di vista tecnico. 13.15 Anche Federica Brignone è a caccia del primo podio in carriera a. Lo scorso anno chiuse quarta, mentre non portò a termine le gare del 2017 e 2015. 13.12 Marta Bassino non ha mai brillato a: nel 2015 non chiuse la gara, nel 2017 giunse ottava (suo miglior risultato sulla pista transalpina), nel 2018 quattordicesima, 13.08 Mina Fuerst Holtmann, classe 1995, non è mai salita sul podio in una gara individuale di Coppa del Mondo ...

OA_Sport : LIVE Sci alpino, Gigante Courchevel 2019 in DIRETTA: inizia la seconda manche, subito Goggia e Curtoni - zazoomnews : LIVE Sci alpino Gigante Courchevel 2019 in DIRETTA: scatta la seconda manche! - #alpino #Gigante #Courchevel… - zazoomnews : LIVE Sci alpino Gigante Courchevel 2019 in DIRETTA: Bassino e Brignone all’assalto nella seconda manche - #alpino… -