LIVE Sci alpino | Courchevel 2019 in DIRETTA | magnifica vittoria di Federica Brignone!

(Di martedì 17 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALE CLASSIFICHE DI COPPA DEL MONDO AGGIORNATE: VOLABRIGNONE 14.33 Grazie per averci seguito, ma rimanete su OA Sport: troverete cronaca, classifiche, dichiarazioni, video, pagelle e tanto altro. Un saluto sportivo! 14.32 Per quanto riguarda la classifica generale, al comando resta ovviamente Mikaela Shiffrin con 546 punti, maBrignone è splendida seconda a 381. Ottava Sofia Goggia a 211. 14.30 L’azzurra vola in testa alla classifica di gigante con 225 punti, +66 su Holtmann e +67 su Marta Bassino. Shiffrin è quarta a -71 dall’azzurra. 14.26Brignone, al terzo podio stagionale e, soprattutto, all’undicesimain carriera, ha preceduto la norvegese Holtmann (primo podio in carriera) di 4 centesimi e la svizzera Holdener di 44. Completano la top10 Vlhova, Rebensburg, Hector, Bassino, Tviberg, ...

