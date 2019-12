LIVE Real Madrid-Olimpia Milano | Eurolega basket 2019-2020 in DIRETTA | una grande Olimpia

Leggi la notizia su oasport

(Di martedì 17 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAGrandissima difesa di Brooks, che costringe Thompkins all’infrazione di passi. Ottimo momento per l’. 24-33 Mack punta Laprovittola, lo supera e manda a referto il massimo vantaggio per(+9). Timeout obbligato per Laso. 24-31 Prima bomba della partita tentata eizzata per l’! La mette a segno proprio Vlado Micov, l’eroe del “Taliercio”. 24-28 1/2 per Mack dalla lunetta. 24-27 Bel lavoro di Laprovittola che batte facilmente Gudaitis dal palleggio e pesca Taylor: il numero 44 accetta volentieri il regalo eizza la tripla. 21-27 Gudaitis da sotto. Buon contributo da tutto il roster di Ettore Messina finora. 21-25 Rudy Fernandez trasforma il libero. Il Chacho prende il fallo tecnico per aver provato a trattenere la palla dopo il canestro. 20-25 RODRIGUEZ! Batte Taylor dal ...

#Eurolega #basket #Milano cerca riscatto in casa dei campioni. Segui la diretta di #RealMadrid vs #Olimpia:…