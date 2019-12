LIVE Real Madrid-Olimpia Milano | Eurolega basket 2019-2020 in DIRETTA | un Campazzo

Leggi la notizia su oasport

(Di martedì 17 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21.52 Per l’è la quinta sconfitta consecutiva in: il team di Ettore Messina avrà l’occasione di riscattarsi già giovedì nella sfida interna contro il Valencia. 21.50 Nelhanno fatto bene dal punto di vistaizzativo Anthony Randolph, Jordan Mickey e Gabriel Deck. Tra i milanesi, l’ultimo ad arrendersi è stato Vladimir Micov. 21.48 Nel secondo tempo è stato un autentico dominio per il, che ha alzato illlo e ha chiuso la ripresa con un parziale di 46-28. Sull’MVP del match poche discussioni: è Facundo, che ha stravinto il duello con uno spento Rodriguez, mettendo a referto 7 punti e ben 12 assist e trascinando i compagni alla rimonta. FINISCE QUI!76-67 Ultimo possesso della sfida. 76-67 2/2 ai liberi per Gudaitis. Gudaitis non trova ...

lilithreyRT : RT @MisstressKira: ????New verification losers: real, live and on video to drain your wallet ????Nuova verifica sfigati: reale, dal vivo e in… - goddesstianarts : RT @MisstressKira: ????New verification losers: real, live and on video to drain your wallet ????Nuova verifica sfigati: reale, dal vivo e in… - zazoomnews : LIVE Real Madrid-Olimpia Milano Eurolega basket 2019-2020 in DIRETTA: Micov trascina l’Olimpia meneghini in vantagg… -