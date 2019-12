LIVE Real Madrid-Olimpia Milano | Eurolega basket 2019-2020 in DIRETTA | inizio forte del

Leggi la notizia su oasport

(Di martedì 17 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA49-48 1/2 ai liberi per Deck. Fischio contro Roll contro il movimento spalle a canestro di Deck.ha già esaurito il bonus, due liberi in arrivo per l’argentino. 48-48 2/2 per Tavares. Parziale di 18-9 in questa prima metà di terzo periodo. Non termina l’ondata madrilena, dominanti ora i Blancos. Tavares conquista il rimbalzo e subisce il fallo, andrà in lunetta per agganciare. 46-48 Altra bomba mortifera di Anthony Randolph. 43-48 Due punti importanti per Scola. 43-46 Tripla di Randolph. 40-46 Canestro pesante di Mack, che chiude il parziale del. 40-44 Palla persa in uscita dal timeout, Campazzo la trasforma in due punti veloci in contropiede. 38-44 Altro assist di Campazzo, Rodriguez sbaglia l’anticipo e Deck trova due punti facili. Timeout. 36-44 A bersaglio anche il libero supplementare per ...

