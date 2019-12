LIVE Real Madrid-Olimpia Milano | Eurolega basket 2019-2020 in DIRETTA | Campazzo

Leggi la notizia su oasport

(Di martedì 17 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA74-63 Dodicesimo assist di Facundo: Mickey ne approfitta e sigla la doppia cifra di vantaggio per i Blancos. 72-63 Deck pescato ancora magicamente da, +9. 11 assist per il folletto argentino, devastante in questo secondo tempo! 70-63 1/2 di Gudaitisa ai liberi. 70-62 Mickey trova un rimbalzo offensivo colpevolmente comodo e segna due punti facili facili. 68-62stratosferico! Alza la parabola per Mickey, che chiude con la schiacciata. 66-62 ANCORA MICOV DA TRE! Il serbo sembra l’unica arma offensiva perin questo momento. 66-59 Segnato il tiro libero supplementare. 65-59 Palla meravigliosa diper Mickey, che segna appoggiando al vetro e subisce il fallo. 63-59 BOMBA DI MICOV! Rimbalzo offensivo preziosissimo di Brooks, che riapre per il serbo liberissimo dall’arco: il numero 5 non ...

