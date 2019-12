LIVE Real Madrid-Olimpia Milano | Eurolega basket 2019-2020 in DIRETTA | altro terzo quarto

Leggi la notizia su oasport

(Di martedì 17 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA63-59 BOMBA DI MICOV! Rimbalzo offensivo preziosissimo di Brooks, che riapre per il serbo liberissimo dall’arco: il numero 5 non sbaglia. Infrazione di passi di Taylor. 63-56 Pregevole alzata di Rodriguez per Tarczewski. 63-54 Laprovittola, sfidato incautamente al tiro da tre,izza la bomba. 60-54 Due punticon Mickey. 58-54 Canestro da campione di Luis Scola, che regge l’urto di Randolph e mette a referto due punti importanti. L’non riesce più a trovare la retina, l’inerzia del match continua ad essere nettamente dalla parte degli spagnoli. 58-52 Alley oop sull’asse Laprovittola-Mickey. Subito timeout per Ettore Messina, che deve provare a svegliare i suoi. 56-52 Laprovittola punta Rodriguez, lo batte e mette a segno i primi due punti del. INIZIO ULTIMOFINE...

goddesstianarts : RT @MisstressKira: ????New verification losers: real, live and on video to drain your wallet ????Nuova verifica sfigati: reale, dal vivo e in… - zazoomnews : LIVE Real Madrid-Olimpia Milano Eurolega basket 2019-2020 in DIRETTA: Micov trascina l’Olimpia meneghini in vantagg… - findomitalia : RT @MisstressKira: ????New verification losers: real, live and on video to drain your wallet ????Nuova verifica sfigati: reale, dal vivo e in… -