Live non è la D’Urso | Taylor Mega contro Antonella Elia | «Ti ho riesumata | ringraziami»

Leggi la notizia su newscronaca.myblog

(Di martedì 17 dicembre 2019)non è la D’Urso,: «Ti ho». Dopo la lite da Chiambrettisi ritrovano nel salotto della D’Urso per un nuovo faccia a faccia.e Jadedovevano essere le protagoniste delle sfere dinon è la D’Urso, ma in studio arriva solo: «Mia sorella non è avvezza al mondo della televisione. E’ rimasta scottata per gli insulti diper lei era la prima esperienza in tv. C’è rimasta molto male, ha sofferto e ha deciso di non partecipare». Ma andiamo con ordine. Durante l’ultima puntata della trasmissione di Chiambretti ‘CR4 – La Repubblica delle Donne’,si era scagliatale sorelle: «Mi sento di fare la vecchia bacchettona perché non mandate il giusto messaggio ai vostri coetanei. Una bellezza così sfrontata è diseducativa. ...

matteosalvinimi : Se chi è al governo non è in grado di far da solo chieda una mano, vogliamo aiutare a risolvere i principali proble… - EnricoNigiotti : LIVE 2020 Il countdown è finito! Il 2/5/2020 si riparte con i live in tutta Italia! Non vedo l’ora di iniziare que… - MattiaBriga : ?? @leggoit è venuto a trovarmi durante le prove per il Live del 20 Dicembre al ‘Teatro Centrale’. Qui potete legger… -