Live Non è la D’Urso | Fabio Colloricchio | “Il sesso all’Isola dei Famosi? Non sapevamo

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 17 dicembre 2019)e la fidanzata Violeta sono stati ospiti dell’ultima puntata diNon è la D’Urso per raccontare la loro versione del discusso episodio di cui si sono resi protagonisti. I due giovani si sono conosciuti durante l’ultima edizione della versione spagnola dell’Isola deie lì si erano lasciati andare ad una focosa notte di, tutta immortalata e trasmessa dalle telecamere del reality. “Non succede nell’Isola di solito anche perché soffri la fame e la sete. C’era una forte attrazione tra di noi e lei ha fatto la scelta di lasciare il suo ragazzo – ha spiegatoa Barbara D’Urso -. Noi nonse c’erano le telecamere. L’Isola non è come il Grande Fratello che hai le telecamere h24. La sera ci sono dei momenti liberi senza telecamere, e invece è successo mentre ...

matteosalvinimi : Se chi è al governo non è in grado di far da solo chieda una mano, vogliamo aiutare a risolvere i principali proble… - MattiaBriga : ?? @leggoit è venuto a trovarmi durante le prove per il Live del 20 Dicembre al ‘Teatro Centrale’. Qui potete legger… - EnricoNigiotti : LIVE 2020 Il countdown è finito! Il 2/5/2020 si riparte con i live in tutta Italia! Non vedo l’ora di iniziare que… -