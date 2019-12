LIVE Monaco-Virtus Bologna | EuroCup 2019-2020 in DIRETTA | aggiornamenti in tempo reale

Leggi la notizia su oasport

(Di martedì 17 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAProgramma, orario e tv diSalve a tutti e benvenuti allatestuale di, ultima giornata della fase a gironi di. Alla Salle Gaston Médecin di, gli emiliani sfidano i francesi con in palio il primato nel raggruppamento A, che attualmente appartiene proprio agli uomini di Sasha Djordjevic per via di una vittoria in più dei transalpini, di Andorra e del Promitheas. Quel che è certo, dunque, è che le V nere possono blindare la prima posizione con un successo, mentre in caso di sconfitta si andranno a contare le differenze punti e diventerà importante anche l’esito di Promitheas-Andorra. Inutile dire che l’obiettivo deve essere raggiungere il piazzamento più alto possibile, in modo da sfidare un avversario sulla carta più agevole nella fase successiva. ...

Monaco_travels : LIVE Monaco - Segafredo Virtus Bologna - Eurocup - 18 December 2019 - - live_serie : ??Ottavi di finale Champions league ????Borussia Dortmund-????Psg ????Real Madrid-??????????????Man city ????Atalanta-????Valencia… - ManuelMonzani : ?? Sorteggio LIVE Chelsea-Bayern Monaco @SkySport #SkyUCL #ChampionsLeague -