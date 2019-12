LIVE Monaco-Virtus Bologna 72-81 | EuroCup 2019-2020 in DIRETTA | successo e primato nel

Leggi la notizia su oasport

(Di martedì 17 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALa nostratermina qui, grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata da parte di OA Sport. FINITA!batte81-72 e conquista il primo posto nel girone A. 72-81 Jumper di Lacombe. 70-81 Gioco da tre punti di Clemmons. 67-81 La chiude Gaines con la tripla! 67-78 Tecnico a Bost, Markovic ringrazia. Vittoria in cassaforte per. 67-77 Rubata e contropiede capitalizzato da Weems, strappo forse decisivo dellaa 58″ dal termine. 67-75 Canestro clamoroso nel traffico di Gaines! 67-73 Teodosic glaciale dalla lunetta, due possessi pieni di vantaggio per. 67-71 Magia di Teodosic, poi schiacciata a due mani di Buckner, 2’03” sul cronometro. 65-69 Replica dall’altra parte Lacombe. 63-69 Bellissima transizione dellachiusa dall’appoggio di Gaines. 63-67 ...

