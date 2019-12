LIVE Monaco-Virtus Bologna 59-62 | EuroCup 2019-2020 in DIRETTA | tutto aperto a 5′ dalla

Leggi la notizia su oasport

(Di martedì 17 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA61-66 Jumper di Buckner. 59-66 TEODOSIIIIIIIC!!! Prende e spara con convinzione il serbo nonostante le mani in faccia del suo difensore. 59-63 1/2lunetta per Gaines. 59-62 Palla persa dellapunitacorsa di Clemmons, Djordjevic imbufalito chiama timeout. 57-62 Fa lo stesso Clemmons, 5’55” alla fine. 56-62 Hunter mette a segno un tiro libero. 56-61 TEODOSIC! Il serbo manda al bar Cole con una finta e realizza una tripla centrale. 56-58 1/2 a cronometro fermo per Ouattara. 55-58 Lucido Gamblelunetta. 55-56 Alley oop pazzesco di Clemmons per Buckner. INIZIA L’ULTIMO QUARTO! 53-56 Terminato anche il terzo periodo della partita. 53-56 Ottima penetrazione di Pajola che sfrutta una dormita della difesa avversaria. 53-54 Rimbalzo offensivo e appoggio di Gamble. 53-52 Canestro in avvicinamento ad ...

blab_live : FRANCIA #CoupedelaLigue, #ASMLOSC @AS_Monaco @losclive #pronostico: sfida interessante agli ottavi - PaoloDiDomizio : #Virtus Dalle 18.30 con @DaRonz82 siamo LIVE su @radiobolognauno per Monaco / @Virtusbo, ultima gara del gruppo A d… - buz_muet : ?? Maria Callas, Norma -Live 1955- ***** Maria Callas………………Norma Giulietta Simionato…….Adalgisa Mario del Monaco……… -