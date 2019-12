LIVE Monaco-Virtus Bologna 24-11 | EuroCup 2019-2020 in DIRETTA | grande fatica per le V

Leggi la notizia su oasport

(Di martedì 17 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA24-11 Finito il primo quarto di gara. 24-11 Ouattara segna con fallo ma fallisce il gioco da tre punti. 22-11 Arresto e tiro di Cole da appena dentro l’area. 20-11 50% ai liberi per Hunter. 20-10 Passo e tiro molto elegante di Cole. 18-10 Rimbalzo offensivo e canestro di Clemmons. 16-10 Tripla straordinaria di Teodosic dal palleggio! 16-7 Yeguete si fa trovare con i tempi giusti al centro e appoggia due punti, timeout. 14-7 Preciso Buckner a cronometro fermo. 12-7 Back door di Weems premiato da Ricci. 12-5 Contropiede dichiuso dall’attacco del ferro da parte di Cole. 10-5 1/2 dalla lunetta per Ouattara. 9-5 Risponde Weems alla stessa maniera. 9-3 Lacombe se la gioca in post basso e realizza un bellissimo canestro buttandosi indietro. 7-3 Ottimo scarico di Weems per l’inserimento centrale di Ricci. 7-1 Non ...

