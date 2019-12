LIVE Monaco-Virtus Bologna 0-0 | EuroCup 2019-2020 in DIRETTA | comincia la partita!

Leggi la notizia su oasport

(Di martedì 17 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA7-1 Non sbaglia ai liberi Lacombe. 5-1 Finta di passaggio e tripla vincente per Clemmons. 2-1 Preciso invece a cronometro fermo Bost. 0-1 1/2 dalla lunetta per Gaines. PARTITI! 18:43 Mancano pochi attimi all’inizio della sfida. 18:40 La speranza per tutti i tifosi della Segafredo è che i propri beniamini riescano a ripetersi in una sfida a dir poco equilibrata e incerta, in modo tale da sfidare un avversario sulla carta più agevole nella fase successiva della competizione. 18:35 All’andata gli emiliani, privi di Kyle Weems per lutto personale, si imposero con il punteggio di 77-75 grazie a una magia di Milos Teodosic quasi sulla sirena, in grado di far esplodere i presenti al PalaDozza. 18:30 Quel che è certo, dunque, è che le V nere possono blindare la prima posizione con un successo, mentre in caso di sconfitta si andranno a ...

