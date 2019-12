LIVE Italia-Georgia 14-3 pallanuoto | World League 2020 in DIRETTA | Di Fulvio trascina il

Leggi la notizia su oasport

(Di martedì 17 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.10 Grazie per averci seguito e appuntamento al prossimo! 20.06 Facile vittoria degli azzurri che dominano dall’inizio alla fine senza mai lasciare un possesso iniziale alla, grande partita di Diautore di 6 reti. Finita!!!!!14-3. 0’50 Grande parata da parte di Nicosia che con il braccio destro disteso devia il pallone fuori. 1.05 Time Out chiamato dal Ct della. 2.08 Gooooooooooooooool, Diooooooooooooo, non si ferma il pescarese che prima del fischio del rigore riesce a mettere dentro il pallone,14-3. 3’10 Goooooooooooooool, Dioooooooooooo, Dideviazione vincente al volo dopo una bella azione,13-3. 3’15 Time out per l’. 4’10 Laferma ai limiti del fallo Didavanti al portiere. 5’29 ...

matteosalvinimi : L'Italia è la capitale mondiale del volontariato, e chi scappa veramente dalla guerra è il benvenuto. ?? LIVE ??… - EnricoNigiotti : LIVE 2020 Il countdown è finito! Il 2/5/2020 si riparte con i live in tutta Italia! Non vedo l’ora di iniziare que… - matteosalvinimi : In diretta da Milano dal #NoTaxDay, qui e in tutta Italia oggi trenta convegni della Lega, per dire: il Paese ripar… -