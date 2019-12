LIVE Italia-Georgia 11-3 pallanuoto | World League 2020 in DIRETTA | vittoria oramai in

Leggi la notizia su oasport

(Di martedì 17 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAInizia l’ultimo tempo! Finisce il terzo tempo! 1’15 Quarta superiorità per l’, ma questa volta Di Fulvio prende la traversa. 2’20 Gooooooooooooool, Luongoooooooooooo, non perdona su rigore il marcatoreno che mette a segna l’undicesima rete,11-3. 3’09 Gol,, approfitta di una espulsionena e segna la terza rete la10-3. 3’40 Goooooooooooooooool, Di Fulviooooooooooooooooo, poker personale di Di Fulvio che tira sopra la testa del portiereno e firma la decima rete,10-2. 4’30 Gooooooooooooooooooooooool, Bruniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii, Bruni servito da Dolce con un rapido movimento del pallone trafigge il portiere,9-2. 5’09 Goooooooooooooooool, Fondelliiiiiiiiiiiii, bel tiro di Fondelli che ...

