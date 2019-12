LIVE Italia-Georgia 1-0 pallanuoto | World League 2020 in DIRETTA | vantaggio Settebello

Leggi la notizia su oasport

(Di martedì 17 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAInizia il secondo quarto! Fine primo quarto. 0’20 Gooooooooooooool, Di Sommaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa,azzurro con un bel gol da fuori,1-0. 1’40 Traversa dellacon un tiro da lontano. 2’30 Luongo ci prova ma il tiro è centrale, para il portiere. 3’20 Ci prova di nuovo Di Fulvio, vicino alazzurro. 4’10 Di Fulvio che scheggia la base del palo. 5’00 Ritorna Figari mentre Del Lungo compie una bella parata. 5’40 Espulsione per l’fuori, Figari. 6’40 Conclusione alta di Damonte, vuole subito segnare l’. 7’20 Prova subito il tiro Aicardi, palla fuori. 7.50′ Pallone subito conquistato dal. INIZIA IL PRIMO QUARTO 18.58 Momento degli inni nazionali, tra poco si parte! 18.55 I risultati della prima giornata di...

