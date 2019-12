LIVE Italia-Georgia 0-0 pallanuoto | World League 2020 in DIRETTA | si comincia | Settebello

Leggi la notizia su oasport

(Di martedì 17 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18.55 I risultati della prima giornata di: (A) Grecia-6-9 (B) Ungheria-Russia 14-6 (C) Olanda-Serbia 12-7 (D) Montenegro-Ucraina 23-3 18.50 Nel 2014 ha preso parte per la prima volta ai campionati europei, classificandosi dodicesima (battuta 9-8 dalla Russia). 18.45 Lanon ha mai ottenuto alcun successo internazionale e non ha mai partecipato a mondiali e olimpiadi. 18.40 Cinque precedenti per altrettante vittorie del; due nella prima fase della2017 per 14-7 a Busto Arsizio e 13-12 a Tiblisi e tre agli europei nei preliminari: il 17 luglio 2014 a Budapest 15-5, il 15 gennaio 2016 a Belgrado 21-1 e 14-3 a Madrid il 20 luglio 2018. 18.35 Ecco i tredici scelti dal Ct Campagna: 1 Marco DEL LUNGO 2 Francesco DIFULVIO 3 Stefano LUONGO 4 Sommaedoardo DI 5 Andrea FONDELLI 6 Alessandro VELOTTO 7 ...

