LIVE Brescia-Nanterre | EuroCup basket 2019-2020 in DIRETTA | aggiornamenti in tempo reale

Leggi la notizia su oasport

(Di martedì 17 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIl programma e la presentazione della gara – Le italiane diin campo oggi Buonasera e benvenuti allatestuale di Germani Leonessa92, gara valida per la decima e ultima giornata della fase a gironi di. Appuntamento con la storia per gli uomini di Vincenzo Esposito, in caso di vittoria infattientrerebbe nelle Top 16 della competizione, sarebbe un traguardo storico per ilno considerando che solo 4 anni fa i biancoblù militavano nel campionato di Serie A2. Al Palaleonessa diarrivano i francesi deldi coach Pascal Donnadieu. In caso di vittoria la Germani sarebbe certa oltre che del passaggio del turno, anche di chiudere davanti nella classifica del girone C, a una tra Kazan e Darussafaka. Particolare fondamentale per il proseguo del torneo ...

Brescia_eSports : ?? 21:00 ?? Canale #Twitch: BresciaEsport ??Telecronaca: Rikalex88 & Ringhio090 ??Cerchiamo #simracers per la scuderi… - Alex_ax88 : Pronto per la #live #streaming di stasera! Si spengono i semafori rossi e si fa sentire sentire il ruggito dei moto… - BrianFranchell1 : RT @ComunitaQueenIT: #NEWS | We Will Rock You, si chiude con il pienone di Brescia l'annata 2019 del musical prodotto da @barleyofficial… -