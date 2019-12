LIVE Brescia-Nanterre 85-78 | EuroCup basket 2019-2020 in DIRETTA | gli uomini di coach

Leggi la notizia su oasport

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA23.12 La nostratermina qui, grazie per aver seguitosu questa pagina, OA Sport vi augura una buona serata. 23.10 La Germanibatte 85-78 una mai domae ottiene la qualificazione alla fase successiva dell', ora i lombardi aspetterano le gare di domani per conoscere il proprio piazzamento definitivo nel girone C. Per la Leonessa 16/21 da 2, 10/27 da 3 e dalla lunetta 26/30. Ora i biancoblù, smaltiti i festeggiamenti andranno al PalaEur di Roma, per la sfida di campionato contro la Virtus. 85-78 SIRENAAAAAAAAAAAAAAAAA, per la prima volta nella sua storia la Leonessasi qualifica alle Top 16 di. 85-78 Ancora 1/2 per Luca Vitali. Quinto fallo di Ngouama che chiude una partita di grande carattere, liberi per Vitali. Time-out chiamato daEsposito, poi ci sarà una rimessa ...

