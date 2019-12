LIVE Brescia-Nanterre 64-52 | EuroCup basket 2019-2020 in DIRETTA | Germani vicina

Leggi la notizia su oasport

64-52 VITALIIIIIIIIIIII, tripla del 7 sulla sirena del terzo quarto, finisce il terzo periodo sul massimo vantaggio. 61-52 Cordinier dalla lunetta dopo un fallo contestato. 61-51 TRIPLAAAA di Brian Sacchetti su assist di Abass, esplode il Palaleonessa per il +10. 58-51 Moss segna in testa a Butterfield. 56-51 2/2 Ngouama,sempre attaccato, torna in campo Chery. Recupera Ngouama che va in contropiede e prova la schiacciata a due mani, buon fallo speso da Zerini. David Or prova dall'arco con il mancino, primo ferro, ora possesso. 56-49 2/2 di Abass che riporta laa +6. 54-49 Taylor Smith infila un solo libero. Parziale di 15-8 in favore dei biancoblù nel terzo quarto. Continuano a sbagliare entrambe le squadre, altro fallo di Laquintana che manda di nuovoin lunetta. Oraè in ...

