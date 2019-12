LIVE Brescia-Nanterre 25-20 | EuroCup basket 2019-2020 in DIRETTA | Germani avanti con il

Leggi la notizia su oasport

(Di martedì 17 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABrutto inizio di secondo quarto per lache subisce uno 0-8 e torna sotto. 25-28 Fallo di Abass su Cordinier, 2/2 per il francese dalla lunetta. 25-26 Ancora Butterfield da 3, il parziale di 0-6 è tutto suo. 25-23 Tripla di Butterfield sul contropiede. INIZIA IL SECONDO PERIODO! Top Scorer perTyler Cain: 11 punti, Chery percon 8 punti messi a referto. 25-20 Dallas Moore sbaglia due liberi a tempo scaduto, finisce il primo quarto. 25-20 Entrano due liberi di David Moss. Maasimo vantaggio biancoblù. 23-20 2/2 Cain. 12″ a fine periodo. Quinto fallodi Chery su Cain. 21-20 Chery brucia Cain nell’uno contro uno. 21-18 Altri due punti di Cain su assist di Laquintana. Smith pesta la linea di fondo, possessoche può allungare. 19-18 Mano sinistra di Tyler Cain. 17-18 2/2 Chery, ...

zazoomnews : LIVE Brescia-Nanterre 10-10 EuroCup basket 2019-2020 in DIRETTA: perfetta parità a metà del primo quarto -… - OA_Sport : LIVE Brescia-Nanterre, EuroCup basket 2019-2020 in DIRETTA: aggiornamenti in tempo reale - zazoomblog : Brescia-Sassuolo il recupero della 7a giornata è live su Sky - #Brescia-Sassuolo #recupero #della -